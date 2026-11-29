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हालात यह हैं कि लोग अपने घरों की छतों, बालकनी और खिड़कियों पर जाल लगवाने को मजबूर हो रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा सका है। स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा की ओर से समस्या के समाधान के लिए करीब 45 रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो पाया।बहुद्देशीय जन कल्याण सभा हरियाणा ने समस्या को गंभीर बताते हुए प्रशासन से विशेष अभियान चलाने की मांग की है। सभा के प्रदेशाध्यक्ष राममेहर वर्मा, उपप्रधान रामकुमार, कृष्णा देवी और सुरेश कुमार ने कहा कि नागरिक अस्पताल में भी बंदरों का आतंक बना हुआ है। यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के साथ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।उन्होंने बताया कि बंदरों के झुंड अस्पताल परिसर में खुलेआम घूमते हैं और कई बार कार्यालयों में घुस जाते हैं। आरोप है कि बंदर नागरिक अस्पताल, सिविल सर्जन कार्यालय की लेखा शाखा और पीपीसी सेंटर में घुसकर सरकारी रिकॉर्ड, कंप्यूटर और अन्य सामान को नुकसान पहुंचा चुके हैं। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है।सभा ने डीसी और नगर परिषद अधिकारियों से विशेषज्ञ एवं अधिकृत एजेंसी के माध्यम से विशेष अभियान चलाने, बंदरों को वन्यजीव नियमों के अनुरूप सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने व पूर्व में हुए खर्च की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।राममेहर वर्मा और सुरेश कुमार ने नगर परिषद की ओर से पूर्व में बंदर पकड़ने के लिए की गई कार्रवाई और उस पर खर्च हुई राशि की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक कितने बंदर पकड़े गए, अभियान पर कितनी राशि खर्च हुई और इसके बावजूद शहर में बंदरों का उत्पात क्यों जारी है। उन्होंने बताया कि विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा भी बंदर पकड़ने के मामले में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग उठा चुके हैं।