विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घोषित कार्यकारिणी में दिनेश शर्मा और सतपाल को उपप्रधान, रामनिवास दनौदा को कोषाध्यक्ष व महेंद्र पूनिया और मास्टर प्रदीप को जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अजीज खान, सतीश, गुरमीत, संदीप कुमार और नसीब को सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पवन, वीना रानी, सुनील, सतपाल नंबरदार, विनोद, सुनील, रामनिवास, कुलवंत, वीरेंद्र, राजेश, संजय, प्रदीप, राजेश, अंजू और विनोद कुमार को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है।जिला प्रधान ऋषिपाल हैबतपुर ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें पार्टी के नियमों, सिद्धांतों और अनुशासन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। सभी पदाधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए उचाना में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।उन्होंने बताया कि बैठक में गांवों में चौपाल कार्यक्रम आयोजित करने, वोट रक्षक तैयार करने और मतदाताओं के वोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भी चर्चा की गई। ऋषिपाल हैबतपुर ने आरोप लगाया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी करके सरकार बनाई गई। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और वोटों की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपेगी। इस मौके पर सुरेंद्र गर्ग, राजबीर, महाबीर दरोली, गजे सिंह नचार और वीना राणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।