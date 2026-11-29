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रविवार को सफीदों रोड स्थित गुरु रविदास धर्मशाला में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। मतदान के बाद मतगणना करवाई गई और परिणाम घोषित किए गए। प्रधान पद के लिए कुल पांच उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें जसवंत सिंधु ने 204 वोट लेकर पहला स्थान हासिल किया। श्रीराम को 154, ईश्वर सिंह को 32, सुनील कुमार को नौ और सुल्तान सिंह को एक वोट मिला।महासचिव पद के चुनाव में रामचंद्र ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें कुल 250 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी सत्यपाल सिंह को 148 वोट प्राप्त हुए। इस तरह रामचंद्र ने 102 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।वहीं, कोषाध्यक्ष पद के लिए बहादुर सिंह और सुभाष चंद्र के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इसमें बहादुर सिंह को 224 वोट मिले, जबकि सुभाष चंद्र को 173 वोट प्राप्त हुए। बहादुर सिंह ने 51 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।चुनाव प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी राजबीर सिंह की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परिणाम घोषित होने के बाद सोसाइटी के सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। सदस्यों ने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी सोसाइटी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ समाजहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएगी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सामने संस्था के सामाजिक कार्यों को मजबूत करने, सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी रहेगी।