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चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू), जींद के तत्वावधान में और निदेशालय युवा व सांस्कृतिक कार्य विभाग के प्रयोजन से आयोजित इस महोत्सव में मेजबान एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं सीआरएसयू के यूटीडी को रनरअप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।महोत्सव के परिणामों में सांग की ओवरऑल ट्रॉफी एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना, थिएटर की ट्रॉफी पीजी कॉलेज जींद और फाइन आर्ट की ट्रॉफी सीआरएसयू यूटीडी ने जीती। इवेंट लिटरेरी की ट्रॉफी भी एसडी महिला महाविद्यालय के नाम रही। इसके अलावा पं. जसराज म्यूजिक और पं. बिरजू महाराज डांस की ट्रॉफी पर भी मेजबान महाविद्यालय ने कब्जा जमाया।अंतिम दिन विभिन्न मंचों पर हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, एकल एवं समूह नृत्य, समूह गीत, लोक वाद्य, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल, वेस्टर्न वोकल, क्ले मॉडलिंग और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इंस्टॉलेशन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें प्रतिभागियों ने अपनी कला और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।समापन समारोह में एचएच ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने मुख्य अतिथि व खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त निदेशक जगदीप ढांडा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। संस्था के प्रधान सुरेश सिंघल, उपप्रधान राजकुमार गोयल, महासचिव जियालाल गोयल और महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अंजना लोहान ने अतिथियों का स्वागत किया।मुख्य अतिथि ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और अनुशासन को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में करना चाहिए। उन्होंने एसडी महिला महाविद्यालय की सांग प्रस्तुति की विशेष रूप से सराहना की। विशिष्ट अतिथि जगदीप ढांडा ने युवाओं को आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। अंत में संस्था के प्रधान सुरेश सिंघल ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजन में सहयोग देने वालों का आभार व्यक्त किया। समारोह में महाविद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, सदस्य और अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।