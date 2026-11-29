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बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य रूप से वोट बचाओ-चौपाल अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। निर्णय लिया गया कि अभियान के तहत गांव-गांव में चौपाल लगाकर लोगों को मतदाता सूचियों में पारदर्शिता और मताधिकार की रक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।घोषित कार्यकारिणी में चांदी राम और जग बहादुर गोयल को उपाध्यक्ष, भीम शर्मा को कोषाध्यक्ष तथा दिलबाग (लीलू) और शमशेर नैन को महासचिव नियुक्त किया गया। वहीं सुरेश नैन, अशोक नैन, सुमन राठी, प्रेम जांगड़ा और रविंदर को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा 15 सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया।घोषित कार्यकारिणी में चांदी राम और जग बहादुर गोयल को उपाध्यक्ष, भीम शर्मा को कोषाध्यक्ष तथा दिलबाग (लीलू) और शमशेर नैन को महासचिव नियुक्त किया गया। वहीं सुरेश नैन, अशोक नैन, सुमन राठी, प्रेम जांगड़ा और रविंदर को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा 15 सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया।