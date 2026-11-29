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पुलिस ने 486 ग्राम गांजे के साथ बाइक सवार धमतान साहिब निवासी मनोज को गिरफ्तार किया, जबकि दो संदिग्ध मोटरसाइकिलों को भी कब्जे में लिया गया। अभियान के दौरान बिजली चोरी के 23 मामले पकड़े गए और वन विभाग ने भी लकड़ी चोरी के दो मामले दर्ज किए।पुलिस अधीक्षक उपासना यादव के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में शहर थाना नरवाना, सदर थाना नरवाना, गढ़ी थाना, धमतान साहिब और दनौदा पुलिस चौकी, हुडा चौकी और सीआईए नरवाना की टीमों ने भाग लिया। इसके अलावा बिजली निगम, वन विभाग, डॉग स्क्वायड और नशा मुक्ति टीम को भी अभियान में शामिल किया गया। पुलिस टीमों ने सुबह होने से पहले ही गांव में पहुंचकर संदिग्ध स्थानों पर तलाशी और जांच शुरू कर दी।डीएसपी कमलदीप राणा ने बताया कि अभियान के दौरान धमतान साहिब निवासी मनोज को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 486 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान बिजली निगम की टीम ने बिजली चोरी के 23 मामले पकड़े जिनमें 6 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं वन विभाग ने लकड़ी चोरी के दो मामले दर्ज करते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना किया। इस तरह दोनों विभागों की कार्रवाई में कुल 6 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।डीएसपी ने कहा कि जिले में नशा तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार के विशेष अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे।