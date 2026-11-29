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परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड की जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा को नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए उड़नदस्ता टीमों ने केंद्रों का निरीक्षण किया।जिला गणित विशेषज्ञ आनंद सहारण और जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी देवी ने बताया कि परीक्षा नकल रहित रही। परीक्षा में दो भाग थे। पहले भाग में मानसिक योग्यता परीक्षण के तहत तर्क, विश्लेषण और संश्लेषण क्षमता परखने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। इसमें एक-एक अंक के 90 प्रश्न थे। दूसरे भाग में बौद्धिक योग्यता का परीक्षण किया गया। इसमें भी 90 प्रश्न शामिल थे, जिनमें विज्ञान के 35, गणित के 20 और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न थे।शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले चयनित विद्यार्थियों को नौवीं से 12वीं कक्षा तक चार साल हर महीने एक हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के तहत हरियाणा में 2337 पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाना है।परीक्षा केंद्र-कुल परीक्षार्थी-उपस्थित-गैरहाजिरराजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय-312-279-33राजकीय हाई स्कूल, बाल आश्रम-312-257-55राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, पुरानी सब्जी मंडी-312-267-45जाट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय-312-277-35एसके वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी रोड-312- 258-34एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई बिल्डिंग-311-276-35एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रानी तालाब-312-278-34शारदा विद्या मंदिर, कैथल रोड-205-195-10बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल-312-257-55कुल-2698-2386-312