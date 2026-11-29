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प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड से पहुंचे लोगों ने भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री की ओर से राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी ने शोक संदेश पढ़ा।चौधरी शमशेर सिंह के बेटे डॉ. गजेंद्र अहलावत को भेजे संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव जीवन में पिता का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। उन्होंने परमात्मा से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की।श्रद्धांजलि सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने चौधरी शमशेर सिंह के साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने डॉ. गजेंद्र अहलावत का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अब उन्हें अपने पिता की विरासत और विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाना है। पूर्व विधायक प्रेमलता और सीआरएसयू के पूर्व कुलपति डॉ. एके चावला ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए।सभा में चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा, कनाडा से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीप साचा, न्यूजीलैंड से एडवोकेट बलवान लोहान, अमेरिका के न्यूजर्सी से बालेंद्र कुंडू और कैलिफोर्निया से अजमेर दहिया व सुनीता दहिया सहित अनेक गणमान्य लोग पहुंचे। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी।