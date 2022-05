{"_id":"62718cd41a76832f6735b576","slug":"three-killed-in-two-road-accidents-in-bahadurgarh-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"बहादुरगढ़: दो सड़क हादसों में मामा-भांजा सहित तीन की मौत, पसरा मातम","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, बादली, बहादुरगढ़ (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 04 May 2022 01:43 AM IST