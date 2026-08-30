Agra News: कर्ज होने पर कपड़ा व्यापारियों ने की थी लूट, चार दबोचे

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कमला नगर के जी ब्लॉक निवासी आनंद गुप्ता दुकान बंद कर स्कूटी से घर जा रहे थे। अपने कर्मचारी को घर छोड़ने के बाद घर की गली में पहुंचे थे कि बाइक सवार दो बदमाशों ने रोक लिया। तमंचा तानकर ढाई लाख रुपये, दो मोबाइल और टैबलेट से भरा थैला लूट ले गए। एक बदमाश ने मास्क तो दूसरे ने कैप लगा रखी थी। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। बदमाश वारदात कर हाईवे की तरफ से बाइक लेकर गए थे। बदमाशों ने रावतपाड़ा से व्यापारी का पीछा किया था। एक जगह पर चेहरे भी आ गए। बाइक का नंबर भी मिल गया। पुलिस ने पड़ताल की तो सुराग भी हाथ लग गए।डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मथुरा से दो लोग पकड़े गए हैं। वह कपड़ा व्यापारी हैं। वहीं दो लोग बाजार से ही हिरासत में लिए गए। दोनों पोशाक कारोबारी की दुकान के सामने ही काम करते हैं। कपड़ा व्यापारियों ने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि उन पर कर्ज हो गया था। कर्जदार रुपये देने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे परेशान होकर लूट की साजिश रची। इसके लिए पोशाक कारोबारी की दुकान के पास काम करने वाले युवकों से बात की। उन्हें लग रहा था कि रकम ज्यादा मिल जाएगी। मगर ऐसा नहीं हो सका। वह कैमरे कैद भी हो गए। काॅल डिटेल से भी पुलिस को सुराग मिला।