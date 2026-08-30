Agra News: गोली चल रही है, एक मर गया है...

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गढ़वार गांव में बलवीर सिंह तोमर एवं पूर्व प्रधान धर्म सिंह के बीच चकमार्ग की जमीन का विवाद है। जैतपुर पुलिस ने बताया बिना पैमाइश के शनिवार दोपहर धर्म सिंह पक्ष चकमार्ग को जोत रहा था। बलवीर सिंह तोमर पक्ष ने विरोध किया। बलवीर सिंह तोमर के भतीजे मोहित सिंह ने पीआरवी को दूसरे पक्ष पर गोली चलाने एवं एक की मौत होने की सूचना दी थी। आधा घंटे में ही गढ़वार गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस से भी झड़प हुई है। चर्चा पुलिसकर्मी से अभद्रता किए जाने की भी हो रही है। हालांकि पुलिस ने अभद्रता की बात से इंकार किया है।एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया पुलिस की पड़ताल में गोलीबारी एवं मौत की सूचना झूठी निकली। बिना पैमाइश के चकमार्ग को जोते जाने का मामला सामने आया है। मौके से एक ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर थाने पर सीज किया गया है। मौके से धर्म सिंह के बेटे हाकिम सिंह, संजय सिंह और शिकायतकर्ता मोहित को गिरफ्तार कर शांतिभंग में पाबंद किया है। चकमार्ग की पैमाइश के लिए उप जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। पैमाइश के बाद ही चकमार्ग की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।गढ़वार गांव के बुजुर्ग विश्वनाथ सिंह तोमर का शुक्रवार को निधन हो गया था। उनके बेटों बलवीर सिंह तोमर, अवधेश सिंह तोमर, संतोष तोमर ने बताया कि पिता के शव का अंतिम संस्कार अपने खेत में कौने की जमीन पर किया था। पूर्व प्रधान धर्म सिंह पक्ष मौके पर आ गया था। आरोप है कि यह कह कर अंत्येष्टि नहीं करने दे रहे थे कि जमीन चकमार्ग की है। विवाद बढ़ने पर अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने धर्म सिंह पक्ष को समझाबुझा कर मौके से लौटा दिया था। तब कहीं जाकर अंतिम संस्कार हो सका था।