केएमपी पर आसौदा टोल के पास खड़े कैंटर में दूसरे वाहन ने मारी टक्कर: चालक की मौत, परिचालक घायल

बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर आसौदा टोल के पास शनिवार रात सड़क हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ।

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जानकारी के अनुसार सिरमौर, हिमाचल प्रदेश निवासी कृष्ण चंद्र (45) कैंटर नंबर एचपी-17जी-4217 में चालक था। उसके साथ उसी गांव का हेमराज (35) भी मौजूद था। दोनों आसौदा टोल के पास कैंटर खड़ा कर उसका टायर बदल रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए वाहन नंबर डीएल-1एमबी-0263 ने खड़े कैंटर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कृष्ण चंद्र दोनों वाहनों के बीच में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में हेमराज भी घायल हो गया।घटना के बाद टक्कर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया। घायल हेमराज को उपचार के लिए सिविल अस्पताल बहादुरगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं कृष्ण चंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।