Jhajjar-Bahadurgarh News: सौलधा के युवक की हत्या में आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी

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बहादुरगढ़। शहर से सटे बालौर गांव के सरकारी स्कूल में मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित प्याऊ के कमरे में सौलधा निवासी 25 वर्षीय युवक नीरज की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई तेज कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़कर मामले का खुलासा किया गया है। अभी हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। हत्या का आरोप नीरज के गांव के ही युवक गौरव व उसके साथियों पर है।गौरतलब है कि मृतक नीरज मंगलवार शाम सौलधा गांव में अपने घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। बुधवार सुबह पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी तो वे मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान की। नीरज खेती-बाड़ी का काम करता था। वह अविवाहित था। गांव के ही गौरव और उसके साथियों पर नीरज की हत्या करने के आरोप में थाना सदर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मृतक के भाई हकीकत ने बताया कि मंगलवार शाम नीरज का गौरव और उसके साथियों के साथ झगड़ा हुआ था। गौरव के पिता ने नीरज के घर पहुंचकर झगड़े की सूचना भी दी थी। इसके बाद से ही नीरज के परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। बुधवार को बालौर गांव के सरकारी स्कूल के प्रवेश गेट के पास प्याऊ के कमरे में नीरज का शव मिला था। शव के पास से पुलिस को नशे के इंजेक्शन और अन्य सामग्री भी मिली थी। आशंका जताई जा रही है कि नशे के दौरान उनमें झगड़ा हुआ और हत्या कर दी गई।बालौर गांव के सरकारी स्कूल में बने प्याऊ के कमरे में 25 वर्षीय युवक नीरज की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के मामले में जल्द ही गौरव को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया जाएगा। उसको पकड़ने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। गिरफ्तारी के बाद हत्या के कारणों का खुलासा होगा।-प्रदीप खत्री, एसीपी, बहादुरगढ़।