Hisar News: ब्लैकमेल कर दुष्कर्म केस को रद्द कराने के नाम पर 70 लाख रुपये मांगने वाली महिला गिरफ्तार

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सिविल लाइन थाने से जांच अधिकारी कर्मजीत ने बताया कि आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता के खिलाफ सिविल लाइन थाने में दुष्कर्म के आरोपों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करवाई हुई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार महिला उक्त मामले को रद्द करवाने के नाम पर उससे 70 लाख रुपये की मांग कर रही थी और पैसे नहीं देने पर मामले में कार्रवाई करवाने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया जा रहा था।शिकायतकर्ता ने महिला की तरफ से की जा रही पैसों की मांग व कथित ब्लैकमेलिंग के संबंध में थाना सिविल लाइन में शिकायत दी। शिकायत पर पुलिस ने एक्सटॉर्शन व ब्लैकमेलिंग के तहत प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान महिला आरोपी सुमन को गिरफ्तार कर लिया।