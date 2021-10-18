Hisar News: जेईई एडवांस्ड का प्रश्न पत्र लीक करवाने के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:05 AM IST
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हिसार। जेईई एडवांस्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के प्रयास के मामले में हिसार एसआईटी ने झज्जर जिले के गांव डाकोरा निवासी परमजीत और सोनीपत जिले के गोहाना निवासी सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। दोनों पर जुगलान स्थित ओम इंस्टीट्यूट में प्रश्न पत्र लीक करवाने के प्रयास का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में आदमपुर थाने में 17 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस अधीक्षक हिसार ने डीएसपी कमलजीत सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया। पुलिस प्रवक्ता मदनलाल ने बताया कि एसआईटी ने तकनीकी और साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय में पेश किया। सुरेंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि परमजीत को दो दिन के रिमांड पर लिया है।
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