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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Three friends on a bike returning from Ganpati immersion were run over by a pickup, two died, the seriously injured one referred to Hisar, First Information Report filed against the unknown driver

Hisar News: गणपति विसर्जन से लौट रहे बाइक सवार तीन दोस्तों को पिकअप ने राैंदा, दो की मौत, गंभीर रूप से घायल हिसार रेफर, अज्ञात चालक पर प्राथमिकी दर्ज

Sun, 20 Sep 2026 11:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:01 PM IST
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Three friends on a bike returning from Ganpati immersion were run over by a pickup, two died, the seriously injured one referred to Hisar, First Information Report filed against the unknown driver
हादसे के बाद एंबुलेंस से घायल को अस्पताल ले जाया गया।  - फोटो : 1
बरवाला। शहर में रविवार को हादसे ने गणेश उत्सव की खुशियों को मातम में बदल दिया। गणपति विसर्जन कर लौट रहे तीन दोस्तों बरवाला से जींद मार्ग पर तेज गति से सामने से आ रही पिकअप गाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में वंश (17), मोहित (29) की मौके पर ही मौत हो गई। मोहित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। वहीं हादसे में यशु गंभीर रूप से घायल हो गया।
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राहगीरों ने घायलों को उपचार के लिए बरवाला के सरकारी अस्पताल में भिजवाया जहां से उसे जिला नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया। जांच अधिकारी कर्मजीत ने बताया कि हादसे के बाद पिकअप चालक भाग गया। सोमवार को शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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शहर के मेन बाजार स्थित गणपति चौक, पंजाबी चौक और मोती लुहार वाली गली सहित कई स्थानों पर 14 सितंबर से भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। रविवार को श्रीगणेश महोत्सव सेवा समिति व अन्य कमेटियों के तत्वावधान में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जयघोष करते हुए झूम रहे थे।
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शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर श्रद्धालु जींद मार्ग पर स्थित खरक पूनिया नहर में विसर्जन के लिए पहुंचे थे। विसर्जन करने के बाद वार्ड 3 के रहने वाले वंश, मोहित व यशु बाइक पर सवार होकर बरवाला लौट रहे थे। गांव बधावड़ के पास सामने से तेज गति से आ रही पिकअप ने तीनों को रौंद दिया। इस दौरान वंश व मोहित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद लगा जाम

उधर इस हादसे के बाद रोड पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाकर यातायात को सुचारु करवाया। वंश और मोहित कपड़े की दुकान पर काम करते थे जबकि यशु पार्किंग ठेकेदार के पास काम करता है। इस हादसे के बाद जहां पहले वार्ड में खुशी का माहौल था। वहीं इस हादसे के बाद वह मातम पसर गया।

हादसे के बाद एंबुलेंस से घायल को अस्पताल ले जाया गया। 

हादसे के बाद एंबुलेंस से घायल को अस्पताल ले जाया गया। - फोटो : 1

हादसे के बाद एंबुलेंस से घायल को अस्पताल ले जाया गया। 

हादसे के बाद एंबुलेंस से घायल को अस्पताल ले जाया गया। - फोटो : 1

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