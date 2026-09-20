संगठन मजबूत कर आगामी चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही कांग्रेस : संजय दत्त

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और संगठन को मजबूत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस सभी वर्गों के हकों की लड़ाई लड़ रही है।प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन जनता महंगाई की मार झेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधायक चंद्रप्रकाश ने डीसी और कमिश्नर के रूप में बेहतर कार्य किया और अब विधायक के तौर पर आदमपुर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनभावना से नहीं बल्कि मैनेजमेंट से बनी है। कांग्रेस शासन में विकास में आगे रहने वाला हरियाणा अब बेरोजगारी, नशे और अपराध की समस्याओं से जूझ रहा है। विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा कि आदमपुर में पेयजल, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की समस्याएं बनी हुई हैं। इन मुद्दों को विधानसभा में कई बार उठाया गया लेकिन सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाए।उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। सम्मेलन को सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने भी संबोधित किया। विधायक नरेश सेलवाल, कुलदीप सिंवर, बृजलाल और बजरंग दास गर्ग समेत कई नेता मौजूद रहे।