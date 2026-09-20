Hisar News: स्कूली चैंपियनशिप में विनय काजला ने जीते 2 स्वर्ण पदक

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इस प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी पात्रता हासिल की है। मोनिका सी. ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि से स्कूल का नाम रोशन हुआ। एक अन्य विजेता खिलाड़ी गुरदीप बैनीवाल के स्कूल पहुंचने पर उन्हें भी सम्मानित किया गया। स्कूल संचालक रत्नपाल सांवत, मोहित कालीरावणा, भावना गोदारा और उपप्रधानाचार्य प्रोमिला सहारण ने कोच और खिलाड़ियों को बधाई दी। ब्यूरो

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हिसार। करनाल के कर्ण स्टेडियम में आयोजित हरियाणा स्कूली प्रतियोगिता में मोनिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जाखोदखेड़ा के छात्र विनय काजला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1500 मीटर और 3000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते।