फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   People arrived with various grievances, including issues regarding amendments to the PPP.

Hisar News: पीपीपी में संशोधन सहित कई शिकायतें लेकर पहुंचे लोग

Tue, 06 Oct 2026 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 06 Oct 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
People arrived with various grievances, including issues regarding amendments to the PPP.
ये
हांसी। जिला सचिवालय में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में संशोधन सहित कई शिकायतें लेकर पहुंचे। जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) राजकुमार की अध्यक्षता में हुए शिविर में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय में निपटारा सुनिश्चित किया जाए। अन्य विभागों से संबंधित मामलों को संबंधित अधिकारियों के पास भेजकर शीघ्र समाधान करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन


समाधान शिविरों का उद्देश्य लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और नागरिकों को संबंधित योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी भी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह शिकायतें लेकर पहुंचे लोग :
हांसी निवासी राजीव और कापड़ो निवासी शिवकुमार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से वाहन संबंधी विवरण हटवाने की मांग की। खानपुर निवासी सोनू ने पीपीपी में दर्ज आय संबंधी जानकारी हटाने तथा थुराना निवासी बबली ने जन्मतिथि में संशोधन की मांग रखी। उमरा निवासी रामधारी ने बताया कि उनके खेत में बने मकान के ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही है जिससे परेशानी हो रही है। उन्होंने लाइन हटवाने की मांग की। एक बुजुर्ग नागरिक ने वृद्धावस्था पेंशन बनवाने संबंधी समस्या भी रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed