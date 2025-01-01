Hisar News: शीशपाल 221 वोट की जीत से बने संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा के प्रधान, सभी पदों पर शीशपाल चालिया पैनल का दबदबा, 832 में से 640 सदस्यों ने किया मतदान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:39 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:39 AM IST
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हिसार। संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा के चुनाव में शीशपाल चालिया ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी सुरेंद्र कुमार को 221 वोटों से हराया। चुनाव में चालिया पैनल ने सभी पदों पर जीत हासिल कर कार्यकारिणी पर कब्जा जमाया। कश्मीरी लाल उपप्रधान, राजकुमार मुवाल महासचिव और राजेश राठी कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए।
नई कार्यकारिणी के गठन के लिए रविवार को सिरसा बाईपास स्थित गुरु रविदास भवन एवं छात्रावास परिसर में मतदान हुआ। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चली। कुल 832 सदस्यों में से 640 ने मताधिकार का प्रयोग किया।
चुनाव में दो पैनल आमने-सामने थे। शीशपाल चालिया का पैनल नारियल के पेड़ और एडवोकेट सुरेंद्र मेहरा का पैनल दीवार घड़ी चुनाव निशान पर मैदान में था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार तुंदवाल की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ। सभी चार पदों पर चालिया पैनल के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की।
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पदवार चुनाव परिणाम
पद विजेता (वोट) प्रतिद्वंद्वी (वोट) रद्द मिसिंग
प्रधान शीशपाल चालिया (425) सुरेंद्र कुमार (204) 09 02
उपप्रधान कश्मीरी लाल (419) संतोष कुमार (207) 11 03
महासचिव राजकुमार मुवाल (419) अजय कुमार (211) 10 00
कोषाध्यक्ष राजेश राठी (441) अनिल मंडल (185) 12 02
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नई कार्यकारिणी के गठन के लिए रविवार को सिरसा बाईपास स्थित गुरु रविदास भवन एवं छात्रावास परिसर में मतदान हुआ। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चली। कुल 832 सदस्यों में से 640 ने मताधिकार का प्रयोग किया।
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चुनाव में दो पैनल आमने-सामने थे। शीशपाल चालिया का पैनल नारियल के पेड़ और एडवोकेट सुरेंद्र मेहरा का पैनल दीवार घड़ी चुनाव निशान पर मैदान में था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार तुंदवाल की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ। सभी चार पदों पर चालिया पैनल के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की।
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पदवार चुनाव परिणाम
पद विजेता (वोट) प्रतिद्वंद्वी (वोट) रद्द मिसिंग
प्रधान शीशपाल चालिया (425) सुरेंद्र कुमार (204) 09 02
उपप्रधान कश्मीरी लाल (419) संतोष कुमार (207) 11 03
महासचिव राजकुमार मुवाल (419) अजय कुमार (211) 10 00
कोषाध्यक्ष राजेश राठी (441) अनिल मंडल (185) 12 02