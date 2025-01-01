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नई कार्यकारिणी के गठन के लिए रविवार को सिरसा बाईपास स्थित गुरु रविदास भवन एवं छात्रावास परिसर में मतदान हुआ। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चली। कुल 832 सदस्यों में से 640 ने मताधिकार का प्रयोग किया।चुनाव में दो पैनल आमने-सामने थे। शीशपाल चालिया का पैनल नारियल के पेड़ और एडवोकेट सुरेंद्र मेहरा का पैनल दीवार घड़ी चुनाव निशान पर मैदान में था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार तुंदवाल की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ। सभी चार पदों पर चालिया पैनल के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की।पद विजेता (वोट) प्रतिद्वंद्वी (वोट) रद्द मिसिंगप्रधान शीशपाल चालिया (425) सुरेंद्र कुमार (204) 09 02उपप्रधान कश्मीरी लाल (419) संतोष कुमार (207) 11 03महासचिव राजकुमार मुवाल (419) अजय कुमार (211) 10 00कोषाध्यक्ष राजेश राठी (441) अनिल मंडल (185) 12 02