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दैनिक रेल यात्री एसोसिएशन के प्रधान राजेश नागपाल और प्रवक्ता हरजीत सिंह ने बताया कि टोहाना से होकर गुजरने वाली अंबाला मंडल की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। इनमें 54765/54766 धूरी-बठिंडा, 54603/54606 हिसार-लुधियाना और 54604/54605 लुधियाना-चूरू सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली मंडल की 54031/54034 दिल्ली-जींद पैसेंजर भी तीन माह तक नहीं चलेगी।उन्होंने कहा कि हर साल कोहरे के नाम पर पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं जबकि एक्सप्रेस ट्रेनें चलती रहती हैं। इससे नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को महंगी बस यात्रा करनी पड़ेगी। उन्होंने रेलवे से मांग की कि रद्द ट्रेनों के विकल्प के तौर पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएं या टोहाना रूट की सेवाएं बहाल रखी जाएं। विशेष रूप से हिसार-जमालपुर शेखां-जाखल-धूरी रेल मार्ग की ट्रेनें रद्द न की जाएं।