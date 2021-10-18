Hisar News: कोहरे के कारण तीन माह तक रद्द रहेंगी पैसेंजर ट्रेनें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:39 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
टोहाना। कोहरे के सीजन में उत्तर रेलवे ने 1 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इससे टोहाना क्षेत्र के दैनिक यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली की ओर से 27 नवंबर को पत्र जारी कर सभी मंडलों को इस संबंध में आदेश दिए गए हैं।
दैनिक रेल यात्री एसोसिएशन के प्रधान राजेश नागपाल और प्रवक्ता हरजीत सिंह ने बताया कि टोहाना से होकर गुजरने वाली अंबाला मंडल की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। इनमें 54765/54766 धूरी-बठिंडा, 54603/54606 हिसार-लुधियाना और 54604/54605 लुधियाना-चूरू सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली मंडल की 54031/54034 दिल्ली-जींद पैसेंजर भी तीन माह तक नहीं चलेगी।
उन्होंने कहा कि हर साल कोहरे के नाम पर पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं जबकि एक्सप्रेस ट्रेनें चलती रहती हैं। इससे नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को महंगी बस यात्रा करनी पड़ेगी। उन्होंने रेलवे से मांग की कि रद्द ट्रेनों के विकल्प के तौर पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएं या टोहाना रूट की सेवाएं बहाल रखी जाएं। विशेष रूप से हिसार-जमालपुर शेखां-जाखल-धूरी रेल मार्ग की ट्रेनें रद्द न की जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
दैनिक रेल यात्री एसोसिएशन के प्रधान राजेश नागपाल और प्रवक्ता हरजीत सिंह ने बताया कि टोहाना से होकर गुजरने वाली अंबाला मंडल की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। इनमें 54765/54766 धूरी-बठिंडा, 54603/54606 हिसार-लुधियाना और 54604/54605 लुधियाना-चूरू सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली मंडल की 54031/54034 दिल्ली-जींद पैसेंजर भी तीन माह तक नहीं चलेगी।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि हर साल कोहरे के नाम पर पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं जबकि एक्सप्रेस ट्रेनें चलती रहती हैं। इससे नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को महंगी बस यात्रा करनी पड़ेगी। उन्होंने रेलवे से मांग की कि रद्द ट्रेनों के विकल्प के तौर पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएं या टोहाना रूट की सेवाएं बहाल रखी जाएं। विशेष रूप से हिसार-जमालपुर शेखां-जाखल-धूरी रेल मार्ग की ट्रेनें रद्द न की जाएं।
विज्ञापन