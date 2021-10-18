विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिकायतकर्ता मांगेराम के अनुसार, परिवार की जमीन वर्ष 1981 में दो अलग-अलग पट्टानामों के जरिये 99 साल के लिए भरत सिंह और सोहनलाल को दी गई थी। दोनों पट्टों में सालाना 200 रुपये लगान तय था। मांगेराम ने बताया कि जनवरी 2023 में वर्ष 2019-20 की जमाबंदी निकलवाई तो 45 कनाल 6 मरला जमीन गीता देवी के नाम दर्ज मिली।आरोप है कि वर्ष 2000 में मुख्त्यारनामे के आधार पर भगवती देवी, सरस्वती और जगदीश के नाम रजिस्ट्री करवाई गई। बाद में उनके वारिसों के माध्यम से जमीन गीता देवी के नाम इंतकाल करवा दिया गया। आरोप है कि मुख्त्यारनामे में फूसी देवी को जीवित दर्शाया गया, जबकि उनकी मृत्यु 27 अगस्त 1996 को हो चुकी थी। शिकायतकर्ता ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया।आर्थिक अपराध शाखा के उपनिरीक्षक सतीश कुमार ने जांच में जमाबंदी और इंतकाल रिकॉर्ड की पड़ताल की। पट्टा इंतकाल नंबर 4176 और 4177 में मियादी व दवामी के विरोधाभासी इंद्राज मिले। जांच रिपोर्ट के आधार पर आदमपुर पुलिस ने गीता देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।