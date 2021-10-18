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हिसार। अपने घर का सपना संजोए बैठे जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 गज के प्लॉट के लिए आवेदन करने वालों को एक और मौका मिलने जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने सभी आवेदकों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराने का फैसला लिया है। इसमें पहले रद्द किए जा चुके आवेदन भी शामिल होंगे। सत्यापन के लिए जेई, एमई और एक्सईएन स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगले 15 दिन में डोर-टू-डोर सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोबारा जांच में पहले अपात्र घोषित किए गए आवेदक पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें भी योजना का लाभ मिल सकेगा।नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2023 में शहर के 9,691 लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इनमें से 2,358 आवेदकों ने आगे की प्रक्रिया के लिए 10 हजार रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करवाई । शुरुआती जांच में इनमें से केवल 1,039 आवेदक पात्र पाए गए थे। शेष 1,319 आवेदनों को कमियों और दस्तावेज के अभाव में रद्द कर दिया गया। सरकार के निर्देश पर सिक्योरिटी राशि जमा करवाने वाले सभी 2,358 आवेदकों का दोबारा सत्यापन होगा। इससे पहले की जांच में छूटे पात्र परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।आय और संपत्ति की होगी बारीकी से पड़तालदोबार सर्वे के लिए नगर निगम ने वार्डवार जेई के नेतृत्व में टीमें गठित की हैं। ये टीमें आवेदकों के घर जाकर पात्रता की जांच करेंगी। इसमें तीन प्रमुख बिंदुओं पर फोकस रहेगा। परिवार की कुल वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। परिवार ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य आवासीय योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो नहीं लिया है। आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के नाम शहर या गांव में पहले से पक्का मकान या प्लॉट तो नहीं है। सभी 2,358 आवेदकों की फैमिली आईडी, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा हैं। जरूरत पड़ने पर सर्वे टीम मौके पर दोबारा दस्तावेज मांग सकती है।एक लाख रुपये में मिलेगा 30 गज का प्लॉटयोजना के तहत पात्र परिवारों को एक लाख रुपये में 30 गज का आवासीय प्लॉट आवंटित किया जाएगा। मकान निर्माण के लिए सरकार बैंक लोन दिलाने में भी मदद करेगी। प्लॉट की कीमत तीन चरणों में जमा करवानी होगी। आवेदन की पात्रता यह है कि आवेदक के नाम कोई मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए और सालाना आया 1.80 लाख से अधिक न हो।पहला चरण : आवेदन के समय 10 हजार रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा हो चुकी है।दूसरा चरण : प्लॉट आवंटित होने पर 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे।तीसरा चरण : शेष 80 हजार रुपये जमा करवाने के लिए लाभार्थियों को पर्याप्त समय दिया जाएगा।तीन स्तरों पर होगी जांचसर्वे में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था बनाई है। सभी 2,358 आवेदकों का घर जाकर प्राथमिक सत्यापन जेई करेंगे। इसके बाद एमई रैंडम आधार पर 20 प्रतिशत आवेदकों की जांच करेंगे। एक्सईएन भी 10 प्रतिशत आवेदकों के दस्तावेज और मौके की स्थिति का सत्यापन करेंगे। इससे सर्वे में लापरवाही और गड़बड़ी की आशंका को कम करने का प्रयास किया जाएगा।मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवेदन करने वालों का दोबारा सर्वे होगा। इसके लिए वार्डवार जेई की ड्यूटी लगा दी गई है। एमई और एक्सईएन भी आवेदकों का क्रॉस-चेक करेंगे। - कुलभूषण बंसल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम हिसार।