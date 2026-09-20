Hisar News: जिले की सड़कों का 24 करोड़ रुपये से होगा कायाकल्प

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कों की हालत दयनीय है। वहीं इन पर वाहनों का दबाव भी बढ़ गया है। सड़कें संकरी होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए विभाग ने मरम्मत के साथ सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का फैसला लिया है।लाडवा से दाहिमा सड़क की लंबाई 300 मीटर है जिस पर 12.33 लाख रुपये खर्च होंगे। गंगवा से कैमरी, मंगाली बाईपास से बिश्नोई मंदिर रोड, दाहा मंदिर रोड व बूरे हरिजन चौपाल रोड की लंबाई 1.3 किलोमीटर है जिस पर 4.35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नियाणा से खरकड़ी रोड व मिर्जापुर-खोखा खरकड़ी रोड की लंबाई 4.2 किलोमीटर है।घुड़साल आबादी रोड, घुड़साल-बांडाहेड़ी-चौधरीवाली व पीएचसी डोभी से बस स्टैंड वाया मंदिर सड़क की लंबाई 1.130 किलोमीटर है जिस पर 4.18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। धांसू से सुखलनी रोड व तलवंडी राणा से धांसू रोड की लंबाई 4.640 किलोमीटर है जिस पर 3.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।न्योली कलां से न्योली खुर्द रोड की लंबाई 900 मीटर है, जिस पर 1.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डोभी से बगला रोड की लंबाई 5.2 किलोमीटर है, जिस पर 3.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सीसवाल से सलेमगढ़ रोड व किशनगढ़ से आदमपुर दड़ौली रोड की लंबाई 7.870 किलोमीटर है, जिस पर 3.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे।वेटरनरी अस्पताल पनिहार चक की अप्रोच रोड, चिड़ौद रेलवे स्टेशन अप्रोच रोड, भेरिया से राजगढ़ रोड वाया कालुवास व चौधरीवास से गांवड़ रोड की लंबाई 1.300 किलोमीटर है, जिस पर 4.27 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मय्यड़ से खरड़ अलीपुर रोड, पूर्वी तरफ की फिरनी खरड़ रोड व लाडवा से सुल्तानपुर रोड की लंबाई 2.2 किलोमीटर है, जिस पर 3.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे।सड़कों की विशेष मरम्मत के टेंडर लगाए गए हैं। इनमें कुछ सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। टेंडर अलॉट होने के साथ ही काम शुरू कर दिया जाएगा।- जतिन खुराना, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर।