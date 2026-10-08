फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Farmers, frustrated by prolonged power outages, expressed their anger at the Alikan power house and warned of launching a protest.

Fatehabad News: बिजली के लंबे कटों से परेशान किसानों ने अलीकां पावर हाउस पर जताया रोष, आंदोलन की दी चेतावनी

Thu, 08 Oct 2026 10:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 08 Oct 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
Farmers, frustrated by prolonged power outages, expressed their anger at the Alikan power house and warned of launching a protest.
रतिया। बिजली के अघोषित व लंबे कटों से तंग आकर पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की अलीकां इकाई ने अलीका बिजली घर पर अपना विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार और बिजली निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
विज्ञापन

किसान नेता परविंदर अलीका ने बताया कि क्षेत्र में रोजाना लग रहे बिजली के कटों के कारण किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ाई कर रहे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, वहीं कृषि कार्य भी ठप पड़े हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आम जनता और किसान भारी-भरकम बिजली बिल भर रहे हैं फिर भी उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही।
विज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान किसान नेता ने रतिया एसडीओ से फोन पर बात की जिस पर अधिकारी ने पीछे से कम वोल्टेज और तकनीकी कारणों से कट लगने की बात कही। इस मौके पर किसान नेता परविंदर अलीका, सुखदेव बिंजा, केसर सिंह, बिट्टू, केवल सिंह, पंच महेंद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सहित अनेक किसान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed