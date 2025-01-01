Fatehabad News: रेफर मरीज को प्राइवेट अस्पताल लेकर जाना है तो नहीं मिलेगी सरकारी एंबुलेंस

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अब सरकारी अस्पताल से अग्रोहा रेफर किए गए मरीज को यदि वहां न जाकर किसी निजी अस्पताल में उपचार करवाना है तो सरकारी एंबुलेंस से स्थानीय निजी अस्पताल तक नहीं ले जाया जाएगा। मरीज को हिसार या किसी अन्य दूर स्थित निजी अस्पताल जाना है तो एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जा सकती है लेकिन इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।नागरिक अस्पताल से रोजाना औसतन 15 से 20 मरीजों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाता है। विभाग को आशंका है कि इनमें से कुछ मरीज अग्रोहा जाने के बजाय स्थानीय निजी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और इसके लिए सरकारी एंबुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर इसे लेकर एंबुलेंस चालकों और निजी अस्पतालों के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई गई है। इसी को रोकने के लिए अब रेफर मरीजों को सरकारी एंबुलेंस की सुविधा देने के नियमों को सख्त किया गया है।