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Fatehabad News: रेफर मरीज को प्राइवेट अस्पताल लेकर जाना है तो नहीं मिलेगी सरकारी एंबुलेंस

Fri, 09 Oct 2026 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 09 Oct 2026 12:15 AM IST
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A government ambulance will not be provided if a referred patient needs to be taken to a private hospital.
फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में खड़ी एंबुलेंस।
फतेहाबाद। सरकारी अस्पताल में उपचार के बाद मरीज को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है तो अब उसे स्थानीय निजी अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एंबुलेंस नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी एंबुलेंस के कथित दुरुपयोग और मरीजों को सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल ले जाने की शिकायतों के बाद निर्देश जारी किए हैं।
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अब सरकारी अस्पताल से अग्रोहा रेफर किए गए मरीज को यदि वहां न जाकर किसी निजी अस्पताल में उपचार करवाना है तो सरकारी एंबुलेंस से स्थानीय निजी अस्पताल तक नहीं ले जाया जाएगा। मरीज को हिसार या किसी अन्य दूर स्थित निजी अस्पताल जाना है तो एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जा सकती है लेकिन इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
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नागरिक अस्पताल से रोजाना औसतन 15 से 20 मरीजों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाता है। विभाग को आशंका है कि इनमें से कुछ मरीज अग्रोहा जाने के बजाय स्थानीय निजी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और इसके लिए सरकारी एंबुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर इसे लेकर एंबुलेंस चालकों और निजी अस्पतालों के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई गई है। इसी को रोकने के लिए अब रेफर मरीजों को सरकारी एंबुलेंस की सुविधा देने के नियमों को सख्त किया गया है।
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