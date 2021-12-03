विशाल ज्वैर्ल्स मामला : रिमांड खत्म, आरोपियों को भेजा जेल
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 09 Oct 2026 01:07 AM IST
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फतेहाबाद। शहर के एसबीआई रोड पर स्थित विशाल ज्वैलर्स में हुई सोने व चांदी के जेवर चोरी मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को वीरवार को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मामले में पुलिस ने आरोपियों से 400 ग्राम सोना व 4.250 किलोग्राम चांदी बरामद की है। मामले में पुलिस ने विनीत कुमार निवासी शिव नगर हिसार व नवीन निवासी काठमंडी फतेहाबाद को गिरफ्तार करके 2 सितंबर को सात दिन के रिमांड पर लिया था। हालांकि मामले में अभी तक मुख्य आरोपी योगेश नहीं पकड़ा गया है।
सूत्रों की माने तो हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में चोरी का सोना और जेवर खरीदने वाले ज्वैर्ल्स को पुलिस जांच में शामिल कर सकती है। मामले में पिछले वीरवार को ही पुलिस ने शोरूम संचालक साहिल की शिकायत पर आरोपी योगेश वधवा निवासी काठमंडी, हिसार निवासी विनीत कुमार और नवीन वधवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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आरोप है कि दो नौकरों समेत तीन आरोपियों ने करीब 1 किलो 250 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी चुराया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि विनीत ने चुराए गए सोने को अपनी बुआ के घर नरेडा कोठपुतली राजस्थान में छिपाए और इसके अलावा आरोपी योगेश की ससुराल जम्मू-कश्मीर में सोना छिपाया गया।
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मामले में पुलिस ने आरोपियों से 400 ग्राम सोना व 4.250 किलोग्राम चांदी बरामद की है। मामले में पुलिस ने विनीत कुमार निवासी शिव नगर हिसार व नवीन निवासी काठमंडी फतेहाबाद को गिरफ्तार करके 2 सितंबर को सात दिन के रिमांड पर लिया था। हालांकि मामले में अभी तक मुख्य आरोपी योगेश नहीं पकड़ा गया है।
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सूत्रों की माने तो हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में चोरी का सोना और जेवर खरीदने वाले ज्वैर्ल्स को पुलिस जांच में शामिल कर सकती है। मामले में पिछले वीरवार को ही पुलिस ने शोरूम संचालक साहिल की शिकायत पर आरोपी योगेश वधवा निवासी काठमंडी, हिसार निवासी विनीत कुमार और नवीन वधवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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आरोप है कि दो नौकरों समेत तीन आरोपियों ने करीब 1 किलो 250 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी चुराया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि विनीत ने चुराए गए सोने को अपनी बुआ के घर नरेडा कोठपुतली राजस्थान में छिपाए और इसके अलावा आरोपी योगेश की ससुराल जम्मू-कश्मीर में सोना छिपाया गया।