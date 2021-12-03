विशाल ज्वैर्ल्स मामला : रिमांड खत्म, आरोपियों को भेजा जेल

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मामले में पुलिस ने आरोपियों से 400 ग्राम सोना व 4.250 किलोग्राम चांदी बरामद की है। मामले में पुलिस ने विनीत कुमार निवासी शिव नगर हिसार व नवीन निवासी काठमंडी फतेहाबाद को गिरफ्तार करके 2 सितंबर को सात दिन के रिमांड पर लिया था। हालांकि मामले में अभी तक मुख्य आरोपी योगेश नहीं पकड़ा गया है।सूत्रों की माने तो हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में चोरी का सोना और जेवर खरीदने वाले ज्वैर्ल्स को पुलिस जांच में शामिल कर सकती है। मामले में पिछले वीरवार को ही पुलिस ने शोरूम संचालक साहिल की शिकायत पर आरोपी योगेश वधवा निवासी काठमंडी, हिसार निवासी विनीत कुमार और नवीन वधवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।आरोप है कि दो नौकरों समेत तीन आरोपियों ने करीब 1 किलो 250 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी चुराया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि विनीत ने चुराए गए सोने को अपनी बुआ के घर नरेडा कोठपुतली राजस्थान में छिपाए और इसके अलावा आरोपी योगेश की ससुराल जम्मू-कश्मीर में सोना छिपाया गया।