Fatehabad News: मुख्य बाजारों से नगर पालिका ने हटाए अवैध होर्डिंग और फ्लेक्स

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अचानक हुई कार्रवाई से दुकानदारों और प्रचार सामग्री लगाने वालों में हड़कंप मच गया। नपा अधिकारियों के अनुसार, मुख्य बाजारों, चौराहों और बिजली के खंभों पर बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन बोर्डों के कारण शहर की सुंदरता प्रभावित होने के साथ यातायात और आवागमन में भी परेशानी हो रही थी।नागरिकों की ओर से लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह अभियान चलाया गया। सफाई दरोगा मुकेश कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने दुकानों के बाहर और बिजली के खंभों पर लगाए गए लोहे व लकड़ी के फ्रेम वाले बोर्ड भी हटाए।नपा अधिकारियों ने दुकानदारों और आमजन से सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री नहीं लगाने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर सामग्री जब्त करने के साथ चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।