Fatehabad News: मोटरसाइकिल पिकअप से टकराया एक की जान गई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तीन अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। सुखविंदर तीन बेटियों और एक बेटे के पिता थे। पुलिस ने परिजनों के बयान पर कार्रवाई की। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया गया।मृतक के रिश्तेदार मनदीप ने बताया कि बलराज, सुखविंदर, कुलदीप और गुरमेल मोटरसाइकिल पर फतेहाबाद आए थे। वे बलराज की बहन से मिलने के बाद रात को वापस बरेटा जा रहे थे। बीघड़ रोड पर पिकअप चालक के अचानक ब्रेक लगाने से उनकी मोटरसाइकिल पिकअप से टकरा गई।इस घटना में सुखविंदर की जान चली गई। बलराज, कुलदीप और गुरमेल घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया।