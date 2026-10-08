फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Divisional Commissioner Geeta Bharti inspected various branches of the Mini-Secretariat.

Fatehabad News: मंडलायुक्त गीता भारती ने लघु सचिवालय की विभिन्न शाखाओं का किया निरीक्षण

Thu, 08 Oct 2026 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 08 Oct 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Divisional Commissioner Geeta Bharti inspected various branches of the Mini-Secretariat.
फतेहाबाद। हिसार मंडल की मंडलायुक्त गीता भारती ने वीरवार को लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने शाखाओं में चल रहे कार्यों, रिकॉर्ड के रख-रखाव, फाइलों के निपटान और कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीसी डॉ. विवेक भारती और एसडीएम राजेश कुमार उपस्थित रहे।
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने विभिन्न शाखाओं में लंबित फाइलों और मामलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें और निर्धारित समयावधि में मामलों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कार्यालय रिकॉर्ड को व्यवस्थित और अपडेट रखने पर विशेष जोर दिया। मंडलायुक्त ने शाखाओं की कार्यप्रणाली तथा रिकॉर्ड प्रबंधन का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फाइलों, रजिस्टरों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का उचित रख-रखाव किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सके। मंडलायुक्त ने कार्यालय परिसर में साफ-सफाई और बेहतर कार्य वातावरण बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed