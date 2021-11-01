Chandigarh News: वालीबॉल में सेक्टर-19सी की टीम बनी चैंपियन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:10 AM IST
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इंटर-स्कूल स्टेट वालीबॉल टूर्नामेंट 2026-27 में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-19सी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टूर्नामेंट का आयोजन मंगलवार को गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-26 चंडीगढ़ के खेल परिसर में किया गया।
चैंपियनशिप में शहर के विभिन्न स्कूलों की 13 टीमों ने हिस्सा लिया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान सेक्टर-19सी की टीम ने बेहतरीन तालमेल, दमदार सर्विस और मजबूत डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी चुनौती दी। फाइनल मुकाबले में टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को पछाड़कर खिताब पर कब्जा जमाया।
जीत के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्रशासन ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। टीम की इस सफलता से स्कूल में खुशी का माहौल है।
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चैंपियनशिप में शहर के विभिन्न स्कूलों की 13 टीमों ने हिस्सा लिया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान सेक्टर-19सी की टीम ने बेहतरीन तालमेल, दमदार सर्विस और मजबूत डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी चुनौती दी। फाइनल मुकाबले में टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को पछाड़कर खिताब पर कब्जा जमाया।
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जीत के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्रशासन ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। टीम की इस सफलता से स्कूल में खुशी का माहौल है।
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