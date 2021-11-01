Chandigarh News: पूटा चुनाव में देरी पर डॉ. सोनिया शर्मा ने उठाए सवाल

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डॉ. सोनिया शर्मा ने शिकायत में कहा कि यूनिवर्सिटी के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद दोबारा खुलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव अधिसूचित किए जाने थे, जबकि दोबारा खुलने की तारीख से 45 दिनों के भीतर मतदान होना चाहिए था। उनके अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी 13 जुलाई 2026 को खुल चुकी थी, लेकिन अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। विज्ञापन

उन्होंने पूटा संविधान के आर्टिकल 4 का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक एसोसिएशन के सदस्य होने चाहिए। उन्होंने पीयूआरसी होशियारपुर, लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब और काऊनी के शिक्षकों को भी पूटा की सदस्यता देने की मांग की। विज्ञापन विज्ञापन

डॉ. सोनिया शर्मा ने वाइस चांसलर और संबंधित अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की है। डॉ. सोनिया शर्मा ने शिकायत में कहा कि यूनिवर्सिटी के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद दोबारा खुलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव अधिसूचित किए जाने थे, जबकि दोबारा खुलने की तारीख से 45 दिनों के भीतर मतदान होना चाहिए था। उनके अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी 13 जुलाई 2026 को खुल चुकी थी, लेकिन अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।उन्होंने पूटा संविधान के आर्टिकल 4 का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक एसोसिएशन के सदस्य होने चाहिए। उन्होंने पीयूआरसी होशियारपुर, लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब और काऊनी के शिक्षकों को भी पूटा की सदस्यता देने की मांग की।डॉ. सोनिया शर्मा ने वाइस चांसलर और संबंधित अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की है।

चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पूटा) के 2026-27 के चुनाव को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉ. एस.एस. भुल्लर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सहायक प्रोफेसर डॉ. सोनिया शर्मा ने वाइस चांसलर को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पूटा संविधान के तहत निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं होने पर आपत्ति जताते हुए चुनाव कार्यक्रम तत्काल घोषित करने की मांग की है।