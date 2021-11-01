Chandigarh News: घर से 500 मीटर में मिलेगी बस, नए सिरे से तय होंगे रूट

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पहले समझेंगे, लोग कहां-कहां जाते हैंयोजना को जमीन पर उतारने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) मिलकर मोबिलिटी सर्वे कर रहे हैं। इसमें पता लगाया जा रहा है कि लोग शहर में कहां से कहां और किस समय सबसे ज्यादा आवाजाही करते हैं। सर्वे की शुरुआत रेलवे स्टेशन से हुई है। यहां आने-जाने वाले यात्रियों से बातचीत कर प्रमुख मोबिलिटी रूट की जानकारी जुटाई जा रही है। सीटीयू की योजना प्रमुख फोकल प्वाइंट पर सर्वे कराने की है। इससे तय किया जाएगा कि यात्रियों को किस समय और किस स्थान पर बसों की जरूरत है। यात्रियों के वास्तविक मूवमेंट पैटर्न के आधार पर बस रूट और बसों की उपलब्धता की नए सिरे से योजना बनेगी।चार प्रमुख केंद्र पहले फेज मेंसीटीयू अधिकारी के अनुसार पहले फेज में पीजीआई, सेक्टर-43 आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन और सेक्टर-17 आईएसबीटी को कवर किया जा रहा है। इसके बाद शहर के स्कूलों में विद्यार्थियों की मोबिलिटी जांची जाएगी। फिर ऑफिस जाने वाले लोगों और बिजनेस हब को सर्वे में शामिल किया जाएगा। उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स से लेकर नौकरीपेशा लोगों तक बसों का सहज इस्तेमाल बढ़े और शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद मिले।आंकड़ों से तय होंगे बस रूटनई व्यवस्था में सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि किसी सड़क पर कितनी बसें चल रही हैं, बल्कि किस रूट पर कितने यात्री, किस समय और किस दिशा में सफर करते हैं, इसका भी आकलन होगा। सर्वे के आंकड़ों से रूट की जरूरत और बसों की संख्या तय की जाएगी।सीटीयू की बसें480कुल बस स्टॉप372फोकल प्वाइंट और सर्वे में फोकसपीजीआई: मरीज, तीमारदार व कर्मचारीसेक्टर-43 आईएसबीटी: शहर व बाहरी क्षेत्रों के यात्रीरेलवे स्टेशन: ट्रेन यात्रियों की कनेक्टिविटीसेक्टर-17 आईएसबीटी: प्रमुख रूटों पर यात्री दबाव