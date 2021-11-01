Chandigarh News: आप पार्षद रामचंद्र यादव कांग्रेस में, पंजाबी अदाकारा अदिति आर्या ने भी थामा हाथ

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रामचंद्र यादव समर्थकों के साथ ढोल-नगाड़ों और जोरदार नारेबाजी करते हुए कांग्रेस भवन पहुंचे। यादव की पूर्वांचल समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उनके साथ बड़ी संख्या में पूर्वांचल समाज के लोगों ने भी कांग्रेस का रुख किया। यादव आम आदमी पार्टी के युवा संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।पंजाबी सिनेमा की कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभा चुकीं अदिति आर्या के कांग्रेस में शामिल होने को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने चंडीगढ़ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वह शहर की बेटी हैं और उन्होंने चंडीगढ़ का वह दौर देखा है, जब यह देश के सबसे खूबसूरत और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि दोनों के कांग्रेस में शामिल होने से संकेत मिलता है कि शहर के विभिन्न वर्ग पार्टी को मजबूत और विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं।आप के भीतर काबिल कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं : यादवकांग्रेस में शामिल होने के बाद रामचंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा को हराने की वास्तविक क्षमता कांग्रेस में ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप में काबिल और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की पर्याप्त कद्र नहीं है और चंडीगढ़ में पार्टी का नेतृत्व दिशाहीन है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के मंच से शहर और पूर्वांचल समाज की आवाज मजबूती से उठाएंगे।चंडीगढ़ की बेटी हूं, शहर का स्वर्णिम दौर देखाअदिति आर्या ने कहा कि चंडीगढ़ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिसे देखकर चिंता होती है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि देश के आधुनिक और नियोजित शहरों की पहचान है। शहर के विकास, स्वच्छता, संस्कृति, पर्यटन और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है।