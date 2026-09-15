Chandigarh News: नशे की दवाओं की अवैध बिक्री पर सख्ती, केमिस्ट दुकानों पर होंगे औचक निरीक्षण

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बराड़ ने केमिस्टों से दवाओं की बिक्री में निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने और खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने को कहा। उन्होंने कहा कि आदत डालने वाली दवाओं को अवैध तरीके से बाजार में पहुंचने से रोकने में केमिस्टों की भूमिका अहम है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने की अपील की गई। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन दिया गया। विज्ञापन

स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दवाओं की बिक्री के रिकॉर्ड और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कानूनी कार्रवाई होगी। विज्ञापन विज्ञापन

केमिस्ट एसोसिएशन ने दिया सहयोग का भरोसा

बैठक में केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को अभियान में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। प्रशासन ने कहा कि नशीली दवाओं की अवैध आपूर्ति रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग, प्रवर्तन एजेंसियों, केमिस्टों और नागरिकों के बीच समन्वय जरूरी है। नशे के खिलाफ कार्रवाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। बराड़ ने केमिस्टों से दवाओं की बिक्री में निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने और खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने को कहा। उन्होंने कहा कि आदत डालने वाली दवाओं को अवैध तरीके से बाजार में पहुंचने से रोकने में केमिस्टों की भूमिका अहम है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने की अपील की गई। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन दिया गया।स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दवाओं की बिक्री के रिकॉर्ड और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कानूनी कार्रवाई होगी।केमिस्ट एसोसिएशन ने दिया सहयोग का भरोसाबैठक में केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को अभियान में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। प्रशासन ने कहा कि नशीली दवाओं की अवैध आपूर्ति रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग, प्रवर्तन एजेंसियों, केमिस्टों और नागरिकों के बीच समन्वय जरूरी है। नशे के खिलाफ कार्रवाई को आगे भी जारी रखा जाएगा।

चंडीगढ़। शहर को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत प्रशासन ने आदत डालने वाली और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। केमिस्ट दुकानों की नियमित जांच के साथ अब औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित दुकान या व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सोमवार को गृह एवं स्वास्थ्य सचिव मंदीप सिंह बराड़ ने चंडीगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नशीली दवाओं की अवैध बिक्री और आपूर्ति रोकने पर चर्चा की।