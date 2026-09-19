कपूरथला: एनआरआई के घर में लगी संदिग्ध आग, स्कॉर्पियो गाड़ी जलकर राख; क्या बोला पीड़ित परिवार?

धार्मिक डेरे से विवाद का हवाला देकर जताया शक

एनआरआई कुलवंत सिंह ने पत्रकारों से फोन पर बातचीत में बताया कि उनका एक स्थानीय धार्मिक डेरे के साथ विवाद चल रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि इसी विवाद से जुड़े कुछ लोगों की इस घटना में भूमिका हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई ठोस पुष्टि सामने नहीं आई है। कुलवंत सिंह ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है।



पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद थाना फत्तूढींगा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग किन परिस्थितियों में लगी और इसमें किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।