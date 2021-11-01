Chandigarh News: जीएमएसएच-16 में खुदाई के दौरान 60 फीट गहरा कुआं मिला

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चंडीगढ़। जीएमएसएच-16 में इमरजेंसी एक्सटेंशन के लिए चल रही खुदाई के दौरान मंगलवार को करीब 60 फीट गहरा पुराना कुआं मिलने से निर्माण कार्य रोक दिया गया। कुआं सामने आने के बाद सुरक्षा कारणों से मौके पर किसी की भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है।अस्पताल प्रशासन के अनुसार इमरजेंसी विस्तार के लिए जमीन की खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान नीचे पुरानी संरचना दिखाई दी। जांच में इसके कुआं होने की पुष्टि हुई। अब संबंधित अधिकारी और विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि कुआं कितना पुराना है और निर्माण के लिहाज से इससे कोई खतरा तो नहीं है। कुएं की मौजूदगी से इमरजेंसी एक्सटेंशन का काम प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों की जांच और सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे निर्माण कार्य शुरू करने का फैसला लिया जाएगा।