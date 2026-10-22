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देवप्रयाग टोला गांव में फिर लौटा भालू, गश्त हटते ही उसी मकान को दोबारा तोड़ा
कीर्तिनगर विकासखंड के दुर्गम गांव टोला में भालू का आतंक थम नहीं रहा है। वन विभाग की गश्त बंद होने के दो दिन बाद 21 अक्टूबर की रात भालू ने सुरेंद्र सिंह के उसी मकान को फिर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे कुछ दिन पहले भी निशाना बनाया था।
10 अक्टूबर की रात भालू ने राजेंद्र सिंह पुंडीर और स्व. शूरवीर सिंह के घरों की छत व दीवारों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद हरदेव सिंह, सुरेंद्र सिंह और मंदीप सिंह के मकानों को भी क्षति पहुंचाई थी। वन विभाग ने करीब दस दिन तक गांव में रात की गश्त की, लेकिन भालू नजर नहीं आया। ग्रामीणों के अनुसार, वन विभाग को दोबारा सूचना दे दी गई है। उन्होंने क्षतिग्रस्त मकान के भीतर वनकर्मियों की तैनाती कर भालू को पकड़ने की मांग की है।
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