Tehri News: गारा खेल में सुनीता ने मारी बाजी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लंबगांव की उर्मिला दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजू देवी और अंजली रांगड़ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। आयोजक मंडल की ओर से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सुनीता पंवार को 5100 रुपये, द्वितीय स्थान पर रही प्रतिभागी को 3100 रुपये और संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं दोनों प्रतिभागियों को 1100-1100 रुपये की नकद धनराशि और प्रमाणपत्र देकर पुरस्कृत किया गया।प्रतियोगिता में सबसे पहले पंजीकरण कराने वाली जागरूक महिला आंगनबाड़ी संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष उषा पंवार को भी 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। समापन अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रदीप चंद रमोला ने कहा कि गारा खेल पारंपरिक खेल संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। महिलाओं का समूह में बैठकर इस खेल में प्रतिभाग करना आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता को मजबूत करता है।इस मौके पर पराज 99 बाजार के संस्थापक दिनेश कलूड़ा, एमडीएस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक युद्धवीर कलूड़ा, चंद्रभानु बगियाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव पंवार, प्रिंसी रावत, सभासद मनीषा बिष्ट, केशव रावत, राधिका पंवार, बबीता देवी, देवेश्वरी देवी आदि मौजूद रहे।