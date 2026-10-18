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अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा: रुड़की में उत्साह से परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थी, 104 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे
रुड़की के आदर्श कॉलोनी स्थित ग्रीन वे स्कूल में रविवार को अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई। इसमें हाईस्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्र-छात्राएं उत्साह से परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा के दौरान 104 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे, जबकि 76 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा कराने में सक्रिय भूमिका निभाई।
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