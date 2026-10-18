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अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा: रुड़की में उत्साह से परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थी, 104 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे

Sun, 18 Oct 2026 10:30 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:30 PM IST
Atul Maheshwari Scholarship Examination: Students in Roorkee arrived with enthusiasm to take the exam; 104 students were in attendance.
रुड़की के आदर्श कॉलोनी स्थित ग्रीन वे स्कूल में रविवार को अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई। इसमें हाईस्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्र-छात्राएं उत्साह से परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा के दौरान 104 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे, जबकि 76 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा कराने में सक्रिय भूमिका निभाई।
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