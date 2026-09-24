{"_id":"6ab54a6e1eb43f899e0634d5","slug":"video-nsui-candidates-held-a-rally-after-filing-nominations-supporters-raised-slogans-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"नामांकन के बाद एनएसयूआई प्रत्याशियों ने निकाली रैली, समर्थकों ने की नारेबाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऋषिकेश। पंडित ललित मोहन शर्मा विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। अध्यक्ष, सचिव समेत विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद प्रत्याशियों और समर्थकों ने विश्वविद्यालय परिसर से नगर क्षेत्र तक रैली निकाली। रैली के दौरान प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थकों ने प्रत्याशियों के पक्ष में नारेबाजी कर चुनावी माहौल बनाया। रैली में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल रहे।

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