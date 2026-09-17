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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Anger over operation of outside taxis in Adi Kailash Yatra

वीडियो: आदि कैलाश यात्रा में बाहरी टैक्सियों के संचालन से आक्रोश, विरोध करेगी यूनियन

Fri, 18 Sep 2026 12:26 AM IST
Heera
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Updated Fri, 18 Sep 2026 12:26 AM IST
Anger over operation of outside taxis in Adi Kailash Yatra
आदि कैलाश यात्रा में बाहरी टैक्सी वाहनों के प्रवेश के निर्णय से स्थानीय टैक्सी यूनियन ने आक्रोश जताया है। आदि कैलाश टैक्सी यूनियन से जुड़े वाहन स्वामियों और चालकों ने आज बांह में काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करने के साथ ही कुमाऊं आयुक्त को डीएम को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग के सभागार में यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नबियाल की अध्यक्षता में टैक्सी संचालकों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। सभी ने यूनियन की मांगों का समर्थन किया। नबियाल ने कहा कि पिछले दो-तीन वर्षों से रूट विभाजन की मांग पर कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया गया इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं ने बैंक से ऋण लेकर वाहन खरीदे हैं। ऐसे में बाहरी टैक्सियों के आदि कैलाश यात्रा में आने से स्थानीय टूर ऑपरेटर, वाहन स्वामियों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। यूनियन की मांग है कि बाहरी टैक्सी वाहन केवल धारचूला तक ही आएं। इसके बाद की यात्रा में स्थानीय टैक्सियों का संचालन हो। वहीं निजी वाहनों में यात्रियों को बैठाने पर रोक लगे।बैठक में भूपाल रावल, भूपेंद्र थापा, महेश गर्ब्याल, प्रेमा कुटियाल, भूपेंद्र थापा, दिनेश चलाल, प्रवेश रौतेला, महेंद्र सिंह धामी. जीतेंद्र वर्मा, रुप सिंह दानू आदि मौजूद रहे।
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