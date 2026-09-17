Pithoragarh News: पाटी और बाराकोट के एक हजार किसानों को मिली कृषि सामग्री

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जिला उद्यान अधिकारी योगेश भट्ट ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को तकनीकी जानकारी के साथ जरूरी संसाधन देकर स्थानीय स्तर पर पैदावार बढ़ाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। विज्ञापन



इसी क्रम में टनकपुर के देवीपुरा गांव में कृषक जागरूकता व निशुल्क बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में 48 किसानों को निशुल्क सब्जी बीज बांटे गए। साथ ही किसानों को पॉलीहाउस, ड्रिप सिंचाई और विभाग की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला उद्यान अधिकारी योगेश भट्ट ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को तकनीकी जानकारी के साथ जरूरी संसाधन देकर स्थानीय स्तर पर पैदावार बढ़ाना और उनकी आय में वृद्धि करना है।इसी क्रम में टनकपुर के देवीपुरा गांव में कृषक जागरूकता व निशुल्क बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में 48 किसानों को निशुल्क सब्जी बीज बांटे गए। साथ ही किसानों को पॉलीहाउस, ड्रिप सिंचाई और विभाग की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

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चंपावत। विकासखंड पाटी के खेतीखान और बाराकोट क्षेत्र के एक हजार से अधिक किसानों को सब्जी उत्पादन बढ़ाने और फसलों को मौसम की मार से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की जा रही है। उद्यान विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत किसानों को प्याज, पालक और धनिया के उन्नत बीज उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेलनेट और खेतों में नमी बनाए रखने व खरपतवार नियंत्रण हेतु मल्चिंग सामग्री भी भेजी गई है।