Pithoragarh News: मीना बाजार पार्किंग पहले की तरह चलती रहेगी

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बैठक पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में हुई जिसमें विकास संघर्ष समिति ने सुझाव दिए। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि मीना बाजार पार्किंग पहले की तरह चलती रहेगी। मीना बाजार से सौ मीटर दूर नगर पालिका स्टोर और आदर्श थाना लोहाघाट के पीछे निशुल्क धरातलीय पार्किंग मिलेगी। नगर पालिका के बरातघर मैदान में शुल्क के साथ पार्किंग संचालित है। ऋषेश्वर मंदिर के पास धरातलीय पार्किंग का उच्चीकरण जारी है। यातायात सुगम बनाने को पेट्रोल पंप से गैस गोदाम तक धरातलीय पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। पालिका बोर्ड और संघर्ष समिति ने मीना बाजार पार्किंग के पूर्ववत उपयोग पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया। यहां संघर्ष समिति के डीडी पांडेय, लोकेश पांडेय, अजय गोरखा, ललित साह, कमल किशोर आदि थे।

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लोहाघाट (चंपावत)। नगर में पार्किंग और यातायात व्यवस्था को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति और नगर पालिका की एक बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।