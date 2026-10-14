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वीडियो: हल्द्वानी के प्राचीन श्री रामलीला मैदान में राम-केवट संवाद और भरत मिलाप का मंचन

Heera

Updated Wed, 14 Oct 2026 11:26 AM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 11:26 AM IST







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हल्द्वानी शहर में प्राचीन श्री रामलीला मैदान में श्री रामलीला संचालन समिति की ओर से आयोजित महोत्सव में दिन की लीला में राम-केवट संवाद और भरत मिलाप का मंचन हुआ। अमित जोशी के निर्देशन में गंगा और नाव की सुंदर झांकी बनाई गई। केवट की भूमिका मनोज जोशी ने निभाई। ... और पढ़ें

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