{"_id":"6ad5b174cf20fbac1005a9c9","slug":"video-durga-puja-festival-in-nainital-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"नैनीताल में दुर्गा पूजा महोत्सव: संधि पूजा बनी आकर्षण, 108 कमल पुष्पों से माता का अभिषेक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नैनीताल में सर्वजनिन दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में सोमवार को संधि पूजा धार्मिक महोत्सव का आकर्षण रही। इसमें 108 कमल पुष्पों से माता का अभिषेक किया गया। दिन में एक बजे से भंडारे का आयोजन किया गया। मां नयना देवी मंदिर परिसर में नवमी के दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ नजर आई। महाअष्टमी-नवमी पर 108 कमल पुष्प, दूर्वा दल और 108 बेलपत्र से मां दुर्गा का अभिषेक किया गया। मुख्य पुजारी शुभ चक्रवर्ती के नेतृत्व में पूजन किया गया। इस मौके पर महासचिव उमेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार, दिनेश भट्ट, पीके शर्मा, यश शर्मा, सुरेश चौधरी, विकाश वर्मा, नवीन शर्मा, तृप्ती मजूमदार, डॉली भट्टाचार्या, कमलेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

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