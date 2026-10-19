{"_id":"6ad5c1d4b2cb058f510b7a2d","slug":"video-seventh-day-of-ramlila-in-phularagaon-champawat-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: फुलारागांव में रामलीला का सातवां दिन, कलाकारों ने लंका दहन की लीला का किया जीवंत अभिनय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत नगर से सटे फुलारागांव में श्री राम सांस्कृतिक एवं जन कल्याण समिति की रामलीला मंचन जारी है। रामलीला के सातवें दिन के मंचन का शुभारंभ मुख्य अतिथि निदेशक लडवाल फाउंडेशन नरेंद्र सिंह लडवाल और विशिष्ट अतिथि निदेशक केएमवीएन रोहित बिष्ट ने किया। मुख्य अतिथि निदेशक लडवाल ने समिति के 25वें रामलीला मंचन की सराहना की। उन्होंने कहा कि समिति अपने बुजुर्गों की दी गई संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रही है और युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है। मंचन के दौरान कलाकारों का जीवंत अभिनय इस बात के प्रमाण हैं। रामलीला में लंका दहन तक की लीला का कलाकारों ने जीवंत अभिनय किया।

... और पढ़ें