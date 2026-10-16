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वीडियो: चंपावत के नागनाथ वार्ड में 149वें रामलीला का शुभारंभ, महिलाएं भी निभा रहीं पात्रों की भूमिका
चंपावत नगर के नागनाथ वार्ड में ऐतिहासिक रामलीला मंचन का शुभारंभ हो गया है। 149वें रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि दायित्वधारी मुकेश महराना ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने निरंतर रामलीला मंचन कराने के लिए कमेटी के सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को रामलीला से जोड़ना एक सराहनीय प्रयास है। रामलीला में रावण तपस्या से लेकर नारद मोह तक की लीला का मंचन किया गया। बता दें कि इस रामलीला में महिलाएं भी पात्रों की भूमिका निभा रही हैं, जो इसे और भी खास बनाता है।
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