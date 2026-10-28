{"_id":"6ae1811388f6ca256f0e9437","slug":"video-second-day-of-the-legislative-assembly-session-chamoli-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, कार्यवाही के लिए पहुंचे मंत्री-विधायक, बाहर धरने पर बैठा विपक्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मंत्री, विधायक और विभिन्न विभागों के अधिकारी विधानसभा भवन पहुंचे। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के बाहर राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिलीं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायक भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने इन मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। एक ओर सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों ने अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर धरना दिया। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर होने वाली कार्यवाही के साथ ही बाहर विपक्ष का प्रदर्शन भी चर्चा का केंद्र रहा।

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