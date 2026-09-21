{"_id":"6ab0f9a1ccdd2892ea0e7666","slug":"video-iron-materials-fell-onto-road-from-a-moving-truck-a-major-accident-was-averted-in-karnaprayag-market-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"चलते ट्रक से सड़क पर गिरी लोहे की सामग्री, कर्णप्रयाग बाजार में टला बड़ा हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग के मुख्य बाजार में सोमवार सुबह चलते ट्रक से लोहे के पाइप और तीन अन्य सामग्री अचानक भरभराकर सड़क पर गिर गई। सामग्री गिरने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, हालांकि हादसा होने से टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह के समय बाजार में काफी भीड़ रहती है और स्कूली बच्चे व अभिभावक भी आवाजाही करते हैं। लोगों का कहना है कि ट्रक में लोहे की सामग्री लापरवाही से लोड होने के कारण बड़ा हादसा हो सकता था।

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